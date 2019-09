Classement des prénoms : l’énorme cote de deux saints archanges

Les dix prénoms de garçons qui seront les plus donnés en 2020 : Gabriel

Raphaël

Léo

Louis

Lucas

Adam

Arthur

Hugo

Jules

Maël

Les dix prénoms de filles qui seront les plus donnés en 2020 :

Emma

Jade

Louise

Alice

Chloé

Lina

Rose

Léa

Anna

Selon une projection basée sur les chiffres de l’Insee, nous savons déjà quels seront les prénoms les plus donnés en 2020. Chez les garçons, les saints archanges devraient être particulièrement honorés d’apparaître sur le podium du top 20. En effet, les trois prénoms masculins les plus tendance sont Gabriel (donné à 5.419 bébés en 2018, soit près d’un garçon sur 60 aujourd’hui), Raphaël et Léo. Et qui sait si Michel ne reviendra pas à la mode pour compléter le trio céleste ? Chez les filles, les racines bibliques sont moins prégnantes : ce sont Emma Jade et Louise qui remportent la palme. Trois prénoms qui disposent néanmoins de sérieux saints patrons.