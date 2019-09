« Chrétien il est où ? », le clip qui a étonnement tapé dans l’oeil de Booba

Et encore un tube catho cet été ! Reprenant la chanson sortie en mars 2019 « Il est où ? » de L’Algérino, un rappeur marseillais, les jeunes de la communauté du Chemin Neuf ont réalisé un clip vidéo autrement inspiré intitulé : « Chrétien – Il est où ? ». Ainsi entend-on : « Tous les dimanches je vais à la messe / J’écoute l’homélie qui m’intéresse / Je crois en Dieu malgré ma jeunesse / Connecté à Jésus plus de tristesse ». Si la version originale totalise plus de 60 millions de vues, la reprise tire son épingle du jeu avec près de 80.000 vues sur YouTube. Le rappeur Booba lui-même, suivi sur Instagram par quelque quatre millions d’abonnés, a partagé quelques secondes du clip dans sa story Instagram. Un succès qui dépasse donc les frontières du monde chrétien.

Avec quelques images filmées par drones, la vidéo a été réalisée pendant les camps pour adolescents qui se sont tenus à l’abbaye de Sablonceaux (Charente-Maritime). À travers ce projet, les jeunes témoignent de leur joie de croire et assument leur foi. Chaque été, la Communauté du Chemin Neuf multiplie les propositions pour les jeunes avec une mission pour les 14 à 18 ans à Sablonceaux et le festival Next Step, qui s’adresse aux 18-30 ans, à Hautecombe (Savoie).