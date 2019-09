Le plus beau combat de Chuck Norris

Ceinture noire en tangsudo et en taekwondo

Si la jeune génération le connait surtout grâce aux « Chuck Norris Facts », ces petites phrases souvent très drôles qui consistent à mettre l’acteur sur un piédestal (« Chuck Norris a déjà compté jusqu’à l’infini. Deux fois », « Chuck Norris est la raison pour laquelle Charlie se cache » …), Chuck Norris a marqué plusieurs générations de téléspectateurs en incarnant le fameux Walker Texas Ranger dans la série éponyme durant neuf saisons dans les années 1990.

Sa réputation de « super héros du quotidien », il la doit d’abord à son parcours : il rejoint assez jeune l’US Air Force et est envoyé en Corée du Sud pour faire son service militaire. Là-bas il y apprend un art martial, le tangsudo. En 1968, Chuck Norris devient champion de karaté dans la catégorie poids moyen, et en 1969, il remporte la « triple couronne » en karaté pour le record des tournois remportés dans l’année. Il est champion du monde des poids moyens de 1968 à 1974. Ceinture noire en tangsudo et en taekwondo, il fonde même sa propre école, la Chun Kuk Do (La voie universelle). Il tiendra par la suite plusieurs rôles importants dans des films d’action tels que Le Commando des tigres noirs, Dent pour dent, Œil pour œil, Delta Force…

Mais depuis novembre 2017, c’est une toute autre mission qu’a choisi d’accomplir Chuck Norris. Après 50 ans passés sur les écrans, il a annoncé mettre fin à sa carrière d’acteur afin de s’occuper de sa femme, Gena O’Kelley, qui aurait été empoisonnée en 2013 par un produit administré en vue d’un IRM, le gadolinium. À trop forte concentration, ce produit peut entraîner de sérieux dommages cérébraux et physiques.

« Désormais, je consacre toute ma vie à prendre soin d’elle autant que je le peux », confiait-il il y a deux ans. Chuck Norris et sa femme ont déboursé pas moins de deux millions de dollars pour bénéficier de soins en Chine. Une chance dont ils ont conscience : « Je me sens extrêmement mal par rapport aux gens qui traversent ces épreuves et qui n’ont pas, contrairement à nous, l’argent nécessaire pour un traitement », confiait encore l’acteur. En soutenant activement sa femme dans son combat contre la maladie, Chuck Norris revêt une nouvelle fois son habit de combattant invulnérable. Une tenue qu’il portera jusqu’à son dernier souffle. Et quand ce jour viendra, comme dirait l’autre : « Si Chuck Norris meurt, ce sera parce que Dieu a besoin d’aide ».

