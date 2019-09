Cette adorable petite fille fait un câlin à la Vierge

On peut câliner son papa, sa petite sœur, mais aussi la Vierge Marie. Et cette petite fille l’a compris. Dans cette vidéo diffusée au mois d’avril, on voit Emma Jo, 14 mois, enlacer longuement une statue de la Vierge qui se trouve sur une pelouse. Et quand Emma Jo câline sa maman du Ciel, elle ne fait pas semblant : affublée d’une robe à fleurs et d’un ruban bleu ciel dans les cheveux, l’enfant reste de longues secondes serrées contre la statue qui fait peu ou proue la même taille qu’elle. Pas de doute : la demoiselle a dû sentir qu’elle avait une copine à se faire en haut. Et pas des moindres.

Diffusée il y a environ quatre mois, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, comptabilisant pas moins de 1,6 million de vues sur Facebook. Pourquoi ne pas s’en inspirer et, à la suite d’autres mères de famille, confier ses enfants à Marie, mère par excellence ? Comme Anne, cette mère de trois garçons, qui a confié ses enfants à Notre-Dame de Pontmain lors d’un pèlerinage. Elle expliquait à Aleteia que c’était « un acte de détachement, parce qu’on est amené à se déposséder de ses enfants et à accepter que Marie soit leur maman ».

En images : Oui, Marie est aussi une maman « normale » !