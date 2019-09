À Fontanges, une chapelle construite à l’explosif

De loin, on croirait un simple rocher. En s’approchant, on devine une statue de la Vierge à son sommet. C’est finalement à ses pieds que le visiteur réalise que ce gros monticule verdoyant n’est autre qu’une chapelle monolithe. Bienvenue à la chapelle monolithe Saint-Michel de Fontanges.

Ce sanctuaire a été érigé sur les ruines de l’ancien château féodal de Fontanges, aujourd’hui totalement détruit. Ce dernier s’appuyait sur ce fameux rocher dit de « saint Michel » et servait à surveiller la vallée. Au XIIIe siècle, les archives mentionnaient déjà le « rocher saint Michel » en précisant qu’une petite chapelle couronnait son sommet. Celle-ci était dédiée à l’archange mais aussi à la Vierge. Au XVe siècle, lorsque apparaît la dévotion à Notre-Dame de Pitié, le vocable est alors entièrement dédié à la Vierge. À la Révolution, le petit sanctuaire est finalement détruit et les pierres utilisées pour un autre usage.

Mais les habitants restent attachés à ce fameux « rocher saint Michel » et n’entendent pas l’abandonner. À la fin du XIXe siècle, la paroisse coiffe le sommet d’un statue de l’Immaculée Conception de quatre mètres de haut pour lui redonner une vocation spirituelle. Mais au début du XXe siècle, le village a une meilleure idée encore. Il décide de transformer cette grosse bute en une petite chapelle. Au moyen d’explosifs, les paroissiens dégagent alors l’intérieur et créent une chapelle en forme de croix grecque. La chapelle Saint-Michel est née !

La chapelle de Fontanges en forme de croix grecque.

De petite taille, mesurant 15 mètres de long sur presque 12 mètres de large, la chapelle s’ouvre sur une jolie porte en fer forgée. Quelques ouvertures viennent également éclairer l’intérieur d’une douce lumière. Comme un hommage, des blasons rappellent la mémoire des anciens seigneurs de Fontanges. Cette chapelle insolite, propice au recueillement, a été inaugurée le 29 septembre 1901 en l’honneur de saint Michel et de la Vierge. Chaque dernier dimanche de septembre, lors de la fête de l’archange, les villageois se rendent dans la chapelle pour affirmer leur dévotion à Marie et saint Michel. Une tradition qui perdure depuis plus de cent ans.

