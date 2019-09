Une papamobile « made in Madagascar » pour le pape François

Toit surélevé et transparent pour saluer les fidèles debout et même en cas de pluie, siège surélevé et pivotant, accès par un escalier arrière pour éviter de coincer sa soutane dans la portière… La papamobile qui va accompagner le pape François à partir du 6 septembre a de quoi séduire le souverain pontife.

Ce véhicule est le fruit de « l’ingéniosité malgache », s’est réjoui Mgr Paolo Gualtieri, nonce apostolique dans ce pays, a relayé RFI Afrique ce 31 août. Cette voiture constitue un « message d’espérance pour tous », a-t-il détaillé. En effet, elle est l’œuvre du constructeur automobile, Karenjy, une entreprise malgache née dans les années 80. Fierté de l’Ile rouge, Karenjy a rouvert en 2010 après avoir arrêté sa production en 1993. D’après le nonce, le souverain pontife devrait être « très content » de cette voiture dont la réalisation a permis de faire travailler « des personnes nécessiteuses ».

Cinq mois de fabrication

Conçu sur le modèle « Mazana II », soit le même qu’avait utilisé par le pape Jean Paul II trente ans plus tôt, ce véhicule a été construit selon les instructions du Vatican. Durant cinq mois, 15 personnes ont travaillé sur ce projet.

