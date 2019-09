La singulière procession d’un petit village breton

Lire aussi : Plus de 15.000 motards dans le Morbihan pour célébrer la Madone

Plus de 300 camping-cars étaient rassemblés à Malestroit (Morbihan) samedi 31 août 2019 pour le pardon des camping-cars. Ce rassemblement est organisé chaque année à l’occasion de la fête de saint-Gilles, saint patron des camping-caristes. L’église du village abrite en effet depuis le XVsiècle un doigt du saint, conservé dans une main reliquaire. Les camping-caristes ont défilé en procession sur un parcours à proximité du canal devant les prêtres et diacres du secteur, et chacun d’eux a été béni au passage, goupillon à l’appui.