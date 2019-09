Loto du Patrimoine : les tickets désormais en vente

Après un premier tirage exceptionnel le 14 juillet dernier, les tickets à gratter du Loto du Patrimoine sont désormais disponibles à la vente chez les buralistes, entre les paquets de cigarettes et les chewing-gum. « Le Loto du Patrimoine a très bien fonctionné l’année dernière et je souhaite que ce soit encore le cas cette année », confiait ainsi Stéphane Bern il y a quelques mois à Aleteia.

Alors que qu’en 2018 le Loto proposait uniquement un grand ticket de grattage à 15 euros et des grilles à 3 euros, l’édition 2019 innove. Le grand ticket à 15 euros est toujours là mais désormais compléter par douze plus petits tickets de grattage au prix de 3 euros. Les bourses les plus modestes peuvent donc aussi se faire plaisir.

Ces douze nouveau tickets sont chacun à l’effigie d’un édifice inscrit sur la liste de l’édition 2019 parmi les 121 sites en périls retenus cette année. Par rapport à l’année dernière, les monuments sélectionnés présentent un plus grand équilibre entre les édifices protégés et non protégés au titre des monuments historiques afin de ne pas privilégier uniquement les sites classés. Elle se caractérise également par une très grande diversité des édifices et une répartition sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine : un édifice par département. La part des édifices religieux représentent un tiers des monuments sélectionnés.

En attendant les bénéfices du Loto, certains monuments ont déjà démarré leurs travaux comme l’abbaye de Longues-sur-Mer. « Lorsque nous avons appris que nous étions sélectionnés parmi les dix-huit monuments prioritaires, nous avons été très heureux et extrêmement reconnaissants », expliquait il y a quelques mois à Aleteia le dépositaire de l’abbaye, Jérôme d’Anglejan. Après une première édition à succès, le Loto espère récolter, cette année, entre 25 à 30 millions d’euros.