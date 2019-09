Comment bien aménager une chambre d’enfant

1. Créer une chambre où l’enfant aime passer du temps

Rien de tel que la rentrée pour organiser l’espace de vie de nos enfants et commencer l’année scolaire du bon pied. Au fil de l’âge, les envies et les besoins de l’enfant évoluent : le lit grandit avec lui, un bureau prend bientôt sa place, les rangements deviennent peu à peu à portée de main… Dans une chambre d’enfant où les mètres carrés sont souvent comptés, le mobilier évolutif ou un lit en hauteur sont évidemment les premières idées à adopter pour optimiser l’espace. Nos astuces pour aménager au mieux leur espace.

Un enfant qui se sent bien dans sa chambre y va naturellement. Avant même de commencer les aménagements, la première chose à faire est de l’inciter à profiter de sa chambre. Pour cela, il suffit d’installer un tapis en guise d’espace de jeu, quelques coussins pour un coin lecture, une table à dessins, un petit bureau… en délimitant bien chaque espace. Selon ses envies et ses habitudes, la chambre devient naturellement un lieu où il aime passer du temps. Ainsi, l’enfant va peu à peu se créer son nid douillet où il se sentira en sécurité.

2. Bien délimiter un espace de nuit

Le coin nuit est essentiel pour le sommeil de l’enfant. Confortable et adapté à son âge, il doit être bien isolé des autres espaces. Optez pour un lit en hauteur. En plus d’être agréable pour l’enfant avec son côté cabane, le lit en hauteur créé de l’espace sous le couchage. Il permet d’avoir une aire de jeu en dessous, des rangements ou encore une banquette. C’est un lieu bien personnel où l’enfant peut s’isoler quand il en a envie. À partir de 4 ans et jusqu’à 8 ans, on privilégie le lit à mi-hauteur (environ 130 cm) pour aménager la chambre d’enfant, niveau très pratique qui permet de faire le câlin du soir. À partir de 6 ans et selon le caractère de l’enfant, le lit en mezzanine est une bonne alternative.

3. Mettre les rangements à portée de mains

Le rangement doit être facile et accessible dès le plus jeune âge. Rien d’étonnant que la chambre soit en désordre si l’enfant ne peut pas ranger ses propres affaires. Pour les touts petits, vous pouvez installer des paniers à jouets, des boites à roulettes ou des caissons à sa hauteur. En montrant à l’enfant comment ranger ses affaires, on l’invite à le faire spontanément. Une petite penderie à sa hauteur peut ensuite être installée pour lui apprendre à ranger ses vêtements. Si vous manquez de place, rangez alors en hauteur les choses dont l’enfant se sert peu.

4. Viser le mobilier évolutif

La chambre de l’enfant doit correspondre à ses besoins en fonction de son âge. Lit, armoire ou chaise, le mobilier évolutif s’y adapte par son aménagement mais aussi par son style. En plein boom depuis quelques années, ces meubles nouvelle génération suivent la courbe de croissance de l’enfant et s’adaptent au mieux à ses besoins. Comme par exemple les lits bébé à barreaux qui se transforment en lit junior et finissent en banquette dans la chambre. La chaise haute sécurisée devient avec le temps un siège normal, une fois la tablette et le harnais supprimés. On trouve également sur le marché des bureaux dont on peut régler la hauteur pour un maximum de confort.

5. Faire une déco au plus près de sa personnalité

Au cours des premières années d’un enfant, sa chambre est décorée selon les goûts de ses parents. Il est naturel qu’elle devienne petit à petit son propre univers. À partir de 3 ou 4 ans, quand le caractère de l’enfant s’affirme, il commence à exprimer ce qu’il aime. Inspirez-vous de ses goûts pour l’aménager, demandez-lui tout simplement ce dont il a envie. En l’associant au choix de couleur ou de style vous lui permettez d’affirmer sa personnalité. Bien-sûr, pour éviter des mauvaises surprises, montrez lui plusieurs bons exemples dans les magazines de décoration ou catalogues que vous aimez. Autant de pistes à explorer avec lui pour aménager son nid douillet où il apprendra à grandir !

