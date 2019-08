Le nouveau roman d’Amélie Nothomb en tête des ventes

1 À Philémon : réflexions sur la liberté chrétienne, par Adrien Candiard, Cerf, janvier 2019

Cerf

Résumé : À travers une courte lettre à Philémon, Paul pose le problème de la liberté chrétienne avec une très grande subtilité. En s’appuyant sur cette lettre si précieuse et pourtant si peu lue, Adrien Candiard éclaire, avec un rare talent, cette question éminemment centrale pour tous les chrétiens. Un texte étincelant et magistral ! Retrouvez-le en librairie.

2 Soif, par Amélie Nothomb, Albin Michel, août 2019

Résumé : C’est cette sensation corporelle violente, douloureuse vécue par le Christ lors de sa Passion que la célèbre romancière au chapeau nous fait ressentir. Écrivant à la première personne, elle développe une version très incarnée du dernier jour de ce condamné si spécial. Ses doutes, sa peine, ses souffrances, sa peur. La crucifixion est ici narrée à hauteur d’homme. En s’autorisant une vraie liberté de ton, et avec cette perspective introspective, Amélie Nothomb ne propose-t-elle pas au fond un roman de catéchisme pour l’époque ? Retrouvez-le en librairie.

3 Beaumarchais, Un Aventurier De La Liberte, par Erik Orsenna, Stock et France-Culture, août 2019

Résumé : Un portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), célèbre pour ses pièces de théâtre. Il inventa l’échappement à double virgule dans les mécanismes horlogers et fut successivement maître de musique auprès des filles de Louis XV, lieutenant général des chasses, administrateur de la Compagnie des eaux, armateur, marchand d’armes, espion à Londres et révolutionnaire malgré lui. Retrouvez-le en librairie.

4 L'Homme Desincarne ; Du Corps Charnel Au Corps Fabrique, par Sylviane Agacinski, Gallimard, juin 2019

Résumée : À la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s’affranchir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire. Retrouvez-le en librairie.

5 Le rosaire des victoires, Traditions monastiques, janvier 2019

Résumée : Par le sanctuaire de Notre-Dame-des-Victoires, un recueil de prière autour de l’intuition du pape Jean Paul II qui est que la victoire viendra par Marie. Retrouvez-le en librairie.

6 Vie et destin de Jésus de Nazareth, par Daniel Marguerat, Seuil, mars 2019

© Seuil

Résumé : Une enquête sur la figure du Jésus historique qui questionne de nombreux aspects de son existence et de sa personnalité, depuis l’identité de son père jusqu’aux circonstances de sa mort. Historien et bibliste, l’auteur explore les diverses facettes de ce juif exceptionnel : guérisseur, poète et maître de sagesse. Sa destinée à travers les trois monothéismes est retracée. Retrouvez-le en librairie.

7 Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur, par Sylvain Tesson, Équateurs, mai 2019

© Équateurs

Résumé : Alors qu’un incendie a ravagé l’édifice le 15 avril 2019, l’auteur rassemble les textes qu’il a consacrés à Notre-Dame, une cathédrale qu’il a toujours fréquentée. Écrivain et alpiniste, il s’est même astreint à gravir ses escaliers en colimaçon comme une rééducation, alors qu’il était en convalescence suite à un grave accident. Retrouvez-le en librairie.

8 Quand tu étais sous le figuier, par Adrien Candiard, Cerf, Paris, mars 2017

© Cerf

Résumée : Un livre de spiritualité que l’on dévore, d’une très grande qualité, simple et haute. A. Candiard, dominicain vivant au Caire, nous donne régulièrement des livres brefs, nourris de foi et de science. Ici, c’est sur Nathanaël : « Je t’ai vu », « Tu verras… ». À quelle existence Jésus appelle-t-il Nathanaël ? Et nous, à quoi le regard de Jésus nous appelle-t-il personnellement ? La vie que nous désirons et la vie que Dieu veut pour nous ne sont qu’une. Chacun va se sentir concerné par cette méditation qui parle au cœur. Retrouvez-le en librairie.

9 Youcat pour les enfants, collectif, Mame, février 2019

@Mame

Résumée : C’est un véritable trésor. Un livre indispensable pour tous les enfants et un cadeau formidable pour toutes les étapes de la foi et du catéchisme. Parfaitement adapté aux enfants à partir de 7-8 ans, abondamment illustré, clair et enlevé, ce catéchisme de l’Église catholique est une réussite ! Retrouvez-le en librairie.

10 L’Évangile selon Yong Sheng, par Sijie Dai, Gallimard, février 2019

La Procure / Gallimard L’Évangile selon Yong Sheng, Sijie Dai

Résumée : « Sa vie m’a toujours fait penser à celle du Christ […], un homme simple habité par sa religion. » À travers la vie de son grand-père, l’un des premiers pasteurs chinois, Dai Sijie fait l’éloge de la spiritualité. Il signe un grand livre, épique, beau et bouleversant ! Retrouvez-le en librairie.