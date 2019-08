Aurélie Brihmat, cavalière handicapée, achève un tour de France pas comme les autres

Lire aussi : Romain Guérineau, un battant en fauteuil roulant

Un tour de France à cheval. C’est le défi que s’est lancé Aurélie Brihmat, une jeune femme de 34 ans amputée d’une jambe à la suite d’un accident de scooter quand elle avait 17 ans. Aujourd’hui orthophoniste, elle a créé l’association Handidream , qui aide les personnes ayant un handicap moteur à la suite d’un accident à trouver la force d’aller de l’avant.

La jeune femme énergique mord en effet dans la vie à pleines dents, elle qui pratique la sport – et notamment l’équitation – grâce à une prothèse. Le 30 mars dernier, elle s’est mise en route accompagnée de son père pour faire le tour de plusieurs centres de rééducation et établissements équestres. Son objectif était de montrer que la vie ne s’arrête pas au handicap en sensibilisant le jeune public à cette question. Samedi 31 août, elle clôturera officiellement son tour de France aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).

« Je veux aider les patients à se battre pour ne pas seulement survivre avec le handicap mais vivre, et vivre encore pus fort qu’avant ! Parce que désormais on connait le prix de la vie et chaque seconde compte ! », note-t-elle sur la page Facebook de l’association. Une belle aventure.

Quand handicap et travail font des étincelles :