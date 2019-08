Zarish, persécutée au Pakistan à cause de sa foi mais précieuse aux yeux de Dieu

« Si j’ai la foi, je peux surmonter toutes les difficultés »

Zarish n’abandonne pas facilement. Elle a grandi au Pakistan, chrétienne dans un monde musulman, femme dans un pays où ce sont les hommes qui prennent les décisions. Elle a connu l’exil, les menaces contre sa famille, l’intimidation et la discrimination pour des raisons religieuses et culturelles. Elle a même été marginalisée par ses amis parce qu’à 25 ans elle n’était toujours pas mariée. À un moment donné, Zarish n’en peut plus. Sa vie n’a plus de sens à ses yeux. Elle pense même au suicide.

Mais une voix à l’intérieur d’elle crie : « Rien de tout cela n’est vrai ! Ma vie est précieuse aux yeux de Dieu. » Elle crée le Jeremiah Educational Center, grâce auquel 50 enfants de familles extrêmement pauvres reçoivent une éducation. Mais après avoir écrit un article sur Asia Bibi, Zarish reçoit des menaces de mort et se réfugie en Italie. Aujourd’hui, elle est en sécurité, mais elle ne peut être en contact avec son organisation et sa famille qu’à distance. Elle a dit : « Si j’ai la foi, je peux surmonter toutes les difficultés. Je me suis toujours sentie rejetée. Le seul endroit où j’ai toujours eu le sentiment d’être accueillie, c’est auprès de Dieu. »

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous à notre liste de diffusion sur le site web fr.aleteia.org/lookup pour être averti de la publication de nouveaux épisodes. Et si vous avez une histoire « Look Up » à nous confier, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : lookup@aleteia.org.