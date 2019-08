L’un valide, l’autre handicapé, ils ont franchi ensemble la ligne d’arrivée d’un Ironman

Un sacré binôme de frères. Dimanche 25 août dernier, Valentin et Théophile Francavilla ont franchi ensemble la ligne d’arrivée de l’Ironman de Vichy sous les hurlements d’une foule plus qu’enthousiaste. Celui-ci rassemblait plus de 3.000 athlètes de 52 nationalités différentes.

3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied, un sacré défi pour ce binôme de choc singulier qui se démarque du reste des athlètes. Habitués à pratiquer ensemble la compétition, les deux frangins n’en étaient pas à leur premier essai. Selon les épreuves, Valentin tirait son frère ou le poussait grâce à des outils adaptés. À quelques mètres de la ligne d’arrivée, les spectateurs ont pu voir Valentin détacher son frérot de son fauteuil roulant puis le porter afin de franchir avec lui les derniers mètres les séparant de la ligne d’arrivée. Un sacré moment de fraternité.