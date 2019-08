La Braderie de Lille, un temps de rencontre privilégié

Lire aussi : On a trouvé la meilleure affaire de la Braderie de Lille

500 tonnes de moules, 30 tonnes de frites, 80 kilomètres d’étals, plus de 2 millions de visiteurs… Année après année, la Braderie de Lille séduit toujours autant. Si l’événement est incontestablement l’occasion de faire de bonnes affaires, il est aussi une opportunité pour aller à la rencontre des autres… et de Dieu. « Quand je suis arrivé ici il y a huit ans, j’ai senti battre le cœur de Lille lors de la Braderie », confie à Aleteia le père Xavier Behaegel, coresponsable de la pastorale des jeunes au sein du diocèse de Lille.

Un cœur battant auquel les chrétiens participent depuis plusieurs années. Ce samedi 31 août la paroisse Saint-Maurice, située à côté de la gare Lille Flandres, ouvrira ses portes dès 9h. Chaque année, environ 300 personnes passent par la case Saint-Maurice. « Certains ne font que passer, d’autres prennent le temps de s’arrêter, de discuter… », détaille le prêtre. « C’est l’intuition de la paroisse Saint-Maurice d’être ouverte aux personnes qui passent. Pour reprendre les mots de Madeleine Delbrêl, nous sommes présents aux gens de passage ». De 7h à 19h, l’équipe missionnée de la Fraternité des Parvis, les équipes Saint Vincent de Paul et le mouvement du Nid tiendront un stand où chacun pourra chiner les bonnes affaires. Quelque 30 bénévoles sont ainsi mobilisés. « Au cours de l’été de nombreuses personnes sont venues déposer des objets pour la braderie. Les bénéfices iront à la caisse de solidarité de la paroisse et permettra de financer différentes actions telles que le repas solidaire qui se tient chaque dernier dimanche du mois, l’accueil de migrants… », détaille le prêtre.

Père Xavier Behaegel Le comptoir Cana, Lille.

Un petit creux ? Pas de panique, les badauds pourront se restaurer au bistrot solidaire Le Comptoir de Cana. Situé rue des Bouchers, le lieu ouvrira ses portes dès 8h samedi matin jusqu’à minuit et le dimanche de 9h à 16h. Au total, 25 bénévoles vont se relayer tous le WE. Là encore la solidarité est de mise : chaque mois, un samedi midi, les bénévoles servent un repas aux personnes de la rue avec les planches suspendues. Les bénéfices servent à aider des jeunes à vivre des actions de solidarité. « Ce lieu a été lancé par mon prédécesseur qui a eu l’intuition suivante : les jeunes ne rentrent pas tous dans une église mais ils vont certainement dans les bars », s’amuse le père Xavier. « C’est ça l’esprit du comptoir : un vrai lieu de rencontre et de parole ».

« Habiter les événements portés par la société »

Et dimanche, place au sport. Cette année, une douzaine de personnes de la Pastorale des Jeunes devraient participer aux 10 km de la braderie. « L’idée est d’habiter les événements portés par la société et y participer en tant que chrétien », rappelle le prêtre. « On va tenter le coup ! Ici encore ce sont des moments privilégiés pour échanger et discuter dans un cadre beaucoup moins formel ! »