8 cadres sur 10 prêts à quitter Paris

Trop éloignée de la nature, polluée, chère… Si Paris demeure la ville lumière, elle ne séduit décidément plus les cadres à long terme. 82% des cadres franciliens envisagent ainsi une mobilité régionale, dont 47% disent être certains de leur choix et 35% en parlent comme d’une éventualité, révèle un récent sondage réalisé par le site de recrutement Cadremploi.

Si les cadres interrogés reconnaissent volontiers apprécier la vie culturelle de la capitale (87%), l’accessibilité des services (85%) et des transports (68%), le coût de la vie (79%), ainsi que la distance avec la nature (61%) sont leurs principales sources d’insatisfaction. Pollution (71%), stress (69%) et embouteillages (67%) sont même les trois termes auxquels ils associent la ville. « Toutes situations professionnelles confondues, c’est finalement un cadre sur deux qui se dit insatisfait de sa vie parisienne (52%), résume l’enquête.

Concernant la ville de leur rêve, ils sont 53% à souhaiter emménager dans une ville de taille moyenne et 31% dans une autre métropole. « Pour la majorité d’entre eux, il s’agirait d’un retour aux sources puisque 70% de ces cadres ont déjà vécu en région », détaille encore Cadreemploi. Au-delà de l’environnement, un autre critère entre de plus en plus compte pour les salariés français : l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

