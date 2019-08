Mexique : un nouveau prêtre assassiné

Lire aussi : Séminaristes, ils se préparent à exercer dans les paroisses les plus dangereuses du Mexique

L’Église catholique mexicaine à nouveau en deuil. Curé de la paroisse Cristo Rey de la Paz, dans le diocèse mexicain de Matamoros, situé le long de la frontière avec le Texas, le père José Martin Guzman Vega a été assassiné le 22 août dernier. Ce sont les paroissiens, alertés par des cris provenant de la sacristie qui ont averti les secours. Ils ont retrouvé le prêtre agonisant, sur le seuil de son église. Mgr Eugenio Lira Rugarcia, évêque de Matamoros, a fait part de sa « profonde douleur et a exhorté les autorités à “établir la vérité” et à « rendre justice ».

Pour mémoire, il s’agit du deuxième prêtre assassiné au Mexique depuis le mois de janvier et du 27e depuis 2012. Connu pour être l’un des pays les plus violents au monde, notamment en raison de la puissance de groupes de narcotrafiquants, le Mexique a été le théâtre de plus de 33.000 homicides pour la seule année 2018.

