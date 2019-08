Le Puy du Fou espagnol ouvre ses portes

Un premier spectacle nocturne très attendu

Depuis plus d’un an, l’équipe française du Puy du Fou travaille avec la région de Castille la Mancha et la ville de Tolède à la création d’un parc qui va contribuer au rayonnement de la région. Après avoir étudié de nombreux lieux d’implantation, le Puy du Fou a porté son choix sur cette cité espagnole en raison de la richesse de son passé historique.

Pour inaugurer l’ouverture de ses portes, le nouveau parc a visé haut. Devant 4.000 spectateurs, un spectacle de 70 minutes mettra en scène la grande épopée espagnole, depuis les Celtibères jusqu’au XIXe siècle en passant par les conquistadors. 2000 personnages, 4000m2 de décors et une soixantaine de jets d’eau seront là pour offrir aux spectateurs une cinéscénie éblouissante.

Dès 2020, le Puy du Fou ouvrira la 1ère phase de son parc de jour pour voyager dans le temps de l’Antiquité au Siècle d’Or. L’environnement, naturel et préservé, côtoiera jardins en terrasse, fontaines et autres architectures typiques de la culture hispanique, dispersés dans différents villages à thème. Au regard du succès du Puy du Fou français, qui vient de battre son record de fréquentation cet été, nul doute que la version espagnole connaître le même succès. Le parc espère accueillir, d’ici l’année prochaine, 1,3 millions de visiteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=HT9MW_36w-8