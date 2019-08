Le lieu de la multiplication des pains aurait-il été retrouvé ?

Une équipe archéologique, dirigée par Jessica Renz, a découvert près du lac de Tibériade, sur le site d’une église chrétienne disparue dans un incendie, une mosaïque vieille de 1.600 ans. Par chance, les cendres qui se sont déposées sur le sol ont permis de recouvrir et protéger les mosaïques qui ont gardé de belles couleurs vives.

Bien que la fouille ne soit pas totalement terminée, les archéologues ont déjà pu identifier des motifs très évocateurs faisant référence aux Évangiles, notamment les paniers remplis de poissons et de miches de pain. Une iconographie qui rappelle l’épisode du miracle de la multiplication des pains et des poissons par le Christ, mentionné dans l’Évangile de Matthieu au chapitre 14 : « Il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins ». Sur la mosaïque, on remarque plusieurs poissons et notamment douze paniers contenant cinq pains.

Sur l’on peut affirmer avec certitude que le sujet de la mosaïque se rapporte bien à cet épisode de la vie du Christ, les archéologues vont plus loin et supposent que l’église a pu être construite sur le lieu même du miracle. Pourtant, bien que l’emplacement de la multiplication ne soit pas précisé dans les Évangiles, la tradition veut que cela se passe à Tabgha, de l’autre côté du lac. Alors Hippos ou Tabgha ? La réponse demeure toujours incertaine et Tabgha possède, elle aussi, une représentation similaire du miracle bien que le nombre de poissons et de pains ne corresponde pas à celui cité dans les Évangiles. En attendant de trancher la question, l’équipe archéologique poursuit la fouille dans l’espoir d’obtenir de nouveaux indices.

