Charts : les Petits Chanteurs à la Croix de Bois créent la surprise

Juste derrière M Pokora et devant Clara Luciani, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois se hissent en huitième place des meilleures ventes d’albums de la semaine. Comme quoi, non seulement les chaussettes blanches et chemisettes bleu ciel ne se démodent pas, mais en plus elles peuvent faire un carton. Les chiffres des ventes en témoignent. Selon le site Charts in France , Comme un chant d’espérance, le nouvel album de la célèbre manécanterie sorti le 2 août dernier, se hisse cette semaine dans le top 10 des meilleures ventes en France avec 1.700 exemplaires vendus au compteur. Les jeunes artistes, au nombre de 55, figurent ainsi parmi les grands de la chanson tels que Angèle, Soprano ou Ed Sheeran

Ce nouvel album, mix de chants religieux et de grands classiques du répertoire français, se distingue des précédents par la variété des répertoires explorés, avec notamment le thème du film Gladiator et une chanson de Céline Dion. « Ce ne sont que des titres qui parlent de l’espérance d’une manière ou d’une autre », expliquait récemment à Aleteia le chanteur Grégory Turpin, qui a contribué à l’album.