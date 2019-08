Benoît XVI alerte sur le danger de mettre Dieu en marge de la théologie

« D’après ce que je vois, Dieu n’apparaît pas du tout dans la plupart des réactions à mon texte, ce qui veut dire qu’on ne touche pas à la question essentielle du problème des abus », a-t-il regretté dans une note publiée dans l’édition de septembre 2019 du mensuel allemand Herder Korrespondenz , rapportée le 27 août par l’agence de presse italienne ACI Stampa. Pourtant, selon Benoît XVI, son document plaçait Dieu « au centre de la question ».

En avril dernier, avec l’accord de François, le pape émérite a en effet publié une longue tribune, dans la revue du clergé bavarois Klerusblatt, sur la question des abus sexuels et plus largement sur la crise de la foi dans l’Église. Il s’agit de l’un des textes les plus marquants livrés par Benoît XVI depuis sa renonciation au pontificat. Il souhaitait alors réagir à la crise des abus sexuels dans l’Église et ainsi « contribuer » à son « nouveau départ ». Selon lui, les scandales des abus ont pris une telle ampleur en raison de « l’absence de Dieu » qui est permise par une théologie catholique qui n’assume plus de mission d’enseignement moral face à une société en pleine destruction des normes.

Dans son court texte publié dans Herder Korrespondenz, le pape allemand vient d’apporter sa réponse à une recension de son document publiée dans l’édition de juillet du même mensuel. En effet, relève-t-il, le mot Dieu n’apparaît pas dans cette recension, ce qui montre « gravité de la situation où le mot Dieu semble être marginalisé dans la théologie. »