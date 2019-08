Diffusée du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3, la série « Plus belle la vie » a réussi à séduire de nombreux téléspectateurs depuis 2004. Différentes intrigues se nouent et se dénouent au fil des mois, convergeant vers le quartier imaginaire du Mistral, à Marseille, et mettant en scène la vie quotidienne de ses habitants auxquels, il faut en convenir, il arrive bien des mésaventures. Comme quoi certains jouent de malchance… La série en est à présent à sa quinzième saison.

Depuis le 21 août dernier, un nouveau protagoniste a fait son apparition. Interprété par Samuel Allain Abitbol, Rémi est un jeune apprenti serveur porteur de trisomie 21. Ce barman un peu spécial vient mettre une nouvelle tonalité dans l’équipe du bar et s’attire la sympathie des clients par sa bonhomie, tout en faisant ses débuts dans le monde du travail. C’est Thomas, l’un des personnages principaux et employé du bar du Mistral, qui annonce son arrivée à son équipe. Pour lui, il s’agit de « célébrer la différence ». Une initiative à l’image de dizaines d’autres qui se multiplient… dans la vie réelle.