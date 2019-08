Connaissez-vous la plus importante congrégation au monde ?

Lire aussi : Accueillir une vocation, pas si simple pour la famille

Quelle congrégation détient le palmarès du nombre de religieuses ? Clarisses ? Bénédictines ? Ni l’une ni l’autre. Numériquement parlant, ce sont les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul qui forment la congrégation de religieuses la plus importante au monde. Avec ses 14.070 sœurs vivant et œuvrant dans 1.680 communautés, réparties dans 94 pays (chiffres datant du 1janvier 2019), elle occupe la première marche du podium.

Fondée en 1633 par saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac, il s’agit de la première communauté religieuse féminine à ne pas être soumise à la règle de la clôture. Les sœurs sont notamment présentes dans le monde de la santé et l’enseignement, que ce soit auprès des personnes âgées, handicapées ou victimes d’addictions. C’est dans la chapelle de leur Maison-Mère, située rue du Bac à Paris, qu’ont eu lieu les apparitions de la Vierge à sainte Catherine Labouré et qu’a été révélée la médaille miraculeuse en 1830. Certaines Filles de la charité ont particulièrement marqué l’histoire de l’Église, telles que sainte Catherine Labouré, bienheureuse Rosalie Rendu ou encore bienheureuse Thérèse Fantou.

