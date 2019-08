Le grand saut de l’évêque de Gap pour les vocations

« J’ai même eu le temps de bénir le diocèse et remercier Dieu pour la beauté de Sa création. »

Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et Embrun, a sauté en parachute ce vendredi 23 août. Une chute de 55 secondes à plus de 4.600 mètres d’altitude et à 200km/h pour encourager les jeunes de son diocèse à tenter l’aventure de la vocation sacerdotale.

« J’ai eu une petite appréhension avant le saut, mais une fois là-haut je me suis senti en totale confiance dans les bras de mon moniteur, Vincent, qui a plus de 14.000 sauts en parachute à son compte. Finalement, la parabole de la vocation comme un saut dans l’inconnu et dans la confiance est très juste. D’abord il y a la phase de la chute libre. C’est un peu le choc, le vertige à couper le souffle. Ensuite, quand le parachute s’ouvre, c’est beaucoup plus doux et beaucoup plus calme. C’est pour moi la phase contemplative. J’ai même eu le temps de bénir le diocèse et remercier Dieu pour la beauté de Sa création » ! a-t-il confié à Aleteia.