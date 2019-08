Cameroun : les deux prêtres enlevés le 15 août ont été libérés

Soulagement. Les deux prêtres kidnappés dans le nord-ouest du Cameroun alors qu’ils se rendaient dans la ville d’Oku pour y célébrer la messe de l’Assomption ont été libérés, rapporte l’agence Fides. Prêtres du diocèse de Kumbo, situé dans le nord-ouest du pays, le père Franklin Banadzem Dindzee et le père Patrick Atang ont été relâchés ce dimanche 18 août. Les circonstances de leur libération n’ont néanmoins pas été divulguées. L’enlèvement des deux hommes d’église avait touché assez largement la population et plusieurs rassemblements avaient été organisés afin de prier pour leur libération.

Peu avant leur enlèvement, Mgr George Nkuo, évêque de Kumbo, avait dénoncé le climat de violence pesant sur le territoire. « Kumbo a eu sa part de souffrance, avait-il déclaré, rapporte Vatican News. Nous avons vu des personnes innocentes assassinées brutalement. Beaucoup de gens ont perdu leurs maisons et leurs propriétés. La violence et la cruauté sont devenues si courantes qu’il est maintenant considéré comme normal de tuer, de torturer, d’extorquer et d’exiger des rançons. Nous continuons d’entendre des histoires horribles de personnes kidnappées ou arrêtées, torturées et invitées à payer des sommes énormes avant d’être libérées ».

400.000 déplacés depuis 2016

Pour mémoire, depuis 2016 les tensions demeurent extrêmement vivent entre les autorités camerounaises et des groupes séparatistes se présentant comme les « forces de restauration » d’un État anglophone. Plus de 2.000 personnes ont été tuées dans ces combats, et plus de 400.000 ont été contraintes de quitter leur domicile.