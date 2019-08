À Paris, un nouveau musée de la Libération au service de la mémoire commune

75 ans jour pour jour après la Libération de Paris, la capitale veut marquer le coup avec l’inauguration, ce dimanche 25 août, du tout nouveau, et tant attendu, musée de la Libération . Un lieu unique où s’incarne l’esprit de la Résistance.

À Paris, trois musées permettaient déjà de se plonger dans la formidable histoire de la Résistance : le musée de la Libération de Paris mais aussi le Musée Jean Moulin et le musée du général Leclerc. Aujourd’hui, ces trois entités sont regroupées en un seul lieu pour faciliter le parcours, sous le nom de Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin.

© Pierre ANTOINE | ©Pierre ANTOINE Place Denfert-Rochereau, le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin.

Après avoir été installé pendant 24 ans au-dessus de la gare Montparnasse, la ville de Paris a décidé de déménager le musée au cœur de la capitale, dans les pavillons conçus par Claude-Nicolas Ledoux de la place Denfert-Rochereau. Un nouveau lieu qui appartient à double titre à l’histoire de la période : le 25 août 1944, c’est cette place que traverse le général Leclerc pour libérer Paris, alors que depuis quelques jours déjà, le sous-sol du pavillon abrite le PC du colonel Rol-Tanguy, chef des Forces françaises de l’intérieur (FFI) d’Île-de-France.

Plus de 300 objets, documents originaux et photographies, ainsi que des vidéos d’archives et des témoignages seront présentés au public. Suivant un fil chronologique, le public découvre la France de l’entre-deux-guerre et la débâcle de juin 1940, l’Occupation, la résistance intérieure et les combats en Afrique menés par la Colonne Leclerc, la libération du territoire dont Paris est le plus fort symbole.

© Pierre ANTOINE | Pierre ANTOINE Le poste de commandement du Colonel Rol-Tanguy

Seront également évoqués, autour des figures emblématiques comme Jean Moulin et le général Leclerc, les portraits d’hommes et de femmes de tous horizons qui ont pris aussi le parti de résister. « Un musée d’histoire se pense et se visite au présent. L’enjeu du musée est de permettre au public d’aujourd’hui de comprendre une page fondamentale de l’histoire de France au travers du parcours de deux hommes très différents, Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque », a déclaré la directrice du musée Sylvie Zaidman. L’ouverture officielle du musée au grand public se tiendra le 27 août prochain.

