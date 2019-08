Violences faites aux femmes : les évêques mexicains haussent le ton

Au Mexique, neuf femmes sont en moyenne tuées chaque jour, ont alerté récemment les Nations unies. Au premier semestre 2019, quelque 470 assassinats de femmes ont été recensés, dont une centaine par armes à feu. En parallèle, plus de 1.500 plaintes sont déposées chaque mois pour dénoncer des cas d’abus sexuels sur des femmes.

Mgr Victor Sanchez Espinosa, archevêque de Puebla, a choisi le 375e anniversaire d’un séminaire pour réagir face à cette situation, rapporte Vatican News. « Les femmes ont un besoin extrême d’une meilleure sécurité dans la société », a-t-il affirmé avec force. Elles « ne peuvent pas continuer à être victimes de viols, d’homicides, de violence et d’autres crimes ». Rappelant que « la vie est sacrée et doit être protégée », l’archevêque a ensuite appelé l’ensemble de la société à lutter contre « les actes violents à l’égard des femmes et de tous les êtres humaines ». Les évêques de Celaya et d’Irapuatao ont également demandé au gouvernement l’adoption de mesures afin de prévenir et lutter au mieux contre les violences faites aux femmes.