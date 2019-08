Ces précieux cadeaux offerts aux franciscains de Terre Sainte

Lire aussi : Quand des missionnaires français façonnaient des générations de prêtres en Terre Sainte

Gardienne des lieux saints au nom de l’Église catholique, la custodie de Terre Sainte est gérée par les moines franciscains depuis 800 ans, date de sa création par saint François d’Assise . En plus de sa mission de protection et d’accueil des pèlerins toujours actuelle, la custodie a souhaité mettre en valeur son patrimoine culturel et spirituel à travers l’ouverture d’un grand musée : le Terra Sancta Museum , le seul musée au monde consacré aux racines du christianisme et à la conservation des lieux saints. Une ouverture qui a démarré avec deux premières sections — archéologie et multimédia — et qui seront prochainement complétées par la section historique. Très attendue, elle regroupera la collection extraordinaire de cadeaux offerts par les maisons royales d’Europe et les différents États au cours de ces huit siècles.

Parmi les présents offerts, outre les besoins de premières nécessités s’ajoutaient des biens utiles à la célébration du culte ou pour les différentes cérémonies, comme des livres, du matériel liturgique et des ornements. Aujourd’hui, avec l’ouverture d’une section exclusivement réservée à la présentation de ces trésors, le Terra Sancta Museum veut ainsi mettre en valeur ce patrimoine artistique méconnu mais aussi rappeler l’importante dévotion que portaient les nations chrétiennes à ces lieux fondateurs de leur religion. C’est le couvent de Saint-Sauveur, appartenant à la custodie, qui a été choisi pour accueillir cette section. Pour découvrir une sélection de ces trésors méconnus, cliquez sur le diaporama.

En images : ces cadeaux offerts en Terre Sainte