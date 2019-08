Une neuvaine pour le 100e anniversaire de la naissance de Jean Paul II

Les paroissiens du futur sanctuaire Jean Paul II à Radzymin, dans le diocèse de Varsovie, viennent de commencer une neuvaine nationale au saint polonais à l’occasion du 100anniversaire de sa naissance, le 18 mai 2020. Chaque 18jour du mois des intentions de prière envoyées par internet , par la poste ou déposées directement sur place seront lues et confiées à l’intercession du pape polonais lors de l’Eucharistie suivie d’une adoration nocturne du Saint-Sacrement. Cette neuvaine se terminera la 18 mai 2020, jour du 100anniversaire de la naissance de Karol Wojtyla

Saint Jean Paul II, pape de la famille, croyait fermement à son rôle fondamental dans la société. Dans sa Lettre aux familles publiée en février 1994, il explique que le point de départ de sa réflexion sur la famille est la phrase bien connue de son encyclique Redemptor hominis : « l’homme est la route de l’Église » (RH, 14). Ainsi, souligne-t-il, l’Église désire ardemment accompagner l’homme sur toutes les routes de son existence, et tout particulièrement « la première et la plus importante de toutes : la famille ». Durant son pontificat il a écrit une prière puissante pour la famille demandant des grâces spécifiques à chaque membre :

Ô Dieu, de qui vient toute paternité au Ciel et sur la Terre,

Toi, Père, qui es Amour et Vie,

fais que sur cette Terre,

par ton Fils, Jésus-Christ, « né d’une Femme »,

et par l’Esprit saint, source de charité divine,

chaque famille humaine devienne

un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour

pour les générations qui se renouvellent sans cesse.

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux

vers le plus grand bien de leurs familles,

de toutes les familles du monde.

Que les jeunes générations

trouvent dans la famille un soutien inébranlable

qui les rende toujours plus humaines

et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour.

Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage,

soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises

que connaissent parfois nos familles.

Enfin, nous te le demandons

par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth,

qu’en toutes les nations de la terre

l’Église puisse accomplir sa mission

dans la famille et par la famille.

Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie

dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.