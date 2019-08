Les sept sacrements sont-ils mentionnés dans la Bible ?

« Les sacrements de la Loi Nouvelle sont institués par le Christ et ils sont au nombre de sept, à savoir le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre et le Mariage », peut-on lire dans le Catéchisme de l’Église catholique ( CEC n°1210 ). « Les sept sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En cela il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle. »

L’Église a toujours maintenu fermement que les sacrements n’étaient pas des rituels inventés par les prêtres ou les évêques mais qu’ils découlaient directement de l’enseignement laissé par le Christ aux Apôtres.

Découvrez dans le diaporama ci-dessous les sept passages de la Bible où les sacrements sont mentionnés :