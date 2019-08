La vraie conversion doit toucher jusqu’au fond « des poches », affirme le Pape

Surmonter l’hypocrisie

Une dynamique de solidarité édifie toute l’Église, a déclaré le souverain pontife lors de l’audience générale de ce mercredi 21 août. Être membre du corps du Christ rend les croyants responsables les uns des autres : les plus forts soutiennent les plus faibles de sorte que personne ne connaisse l’indigence. « Éloigner la plaie de la pauvreté est un engagement de l’Église depuis toujours », a-t-il indiqué. « C’est pourquoi », a repris le pape François spontanément, « si vous voulez savoir si vous êtes de bons chrétiens, il faut bien sûr prier, communier, se confesser. Mais le véritable signal que votre cœur est converti » est lorsque la conversion touche jusqu’au fond « des poches ». « Quand cela touche son propre intérêt alors vous pouvez être sûr que c’est une vraie conversion ».

« Si cela reste des paroles et les gestes ce n’est pas une véritable conversion », a-t-il insisté. Manquer à la sincérité du partage équivaut donc à « cultiver l’hypocrisie », à « éteindre le feu » de la communion pour se tourner vers le « froid de la mort intérieure ». Celui qui se comporte de la sorte traverse l’Église comme un « touriste » qui séjourne dans un hôtel alors qu’il devrait se sentir dans leur propre maison.

Pour pallier à cet écueil, le Seigneur a répandu sur nous son Esprit de tendresse, qui surmonte toute hypocrisie et qui nourrit la solidarité chrétienne. Celle-ci, « loin d’être une activité d’assistance sociale », est l’expression « non renonciable » de la nature de l’Église, « mère tendre » de tous et spécialement des plus pauvres.

