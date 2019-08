Un évêque saute en parachute pour les vocations

commune située à une quinzaine de kilomètres au sud de Gap)

Tout commence par une visite pastorale de Mgr Xavier Malle , évêque du diocèse de Gap et d’Embrun, dans la paroisse de Tallard (une. À la fin de la dernière messe, une dame s’approche de l’évêque, lui tend une enveloppe et lui dit : « Bonjour, je suis la secrétaire du club de parachutisme de Tallard. On voudrais vous faire un cadeau ! » L’évêque ouvre l’enveloppe et découvre à sa surprise un bon pour un saut en parachute en tandem.

Certificat médical de son médecin en poche, Mgr Malle va donc payer de sa personne ce jeudi 22 août en effectuant un saut au dessus des Alpes afin d’interpeller les jeunes de son diocèse sur la vocation sacerdotale et religieuse. Incontestablement, le thème choisi pour nommer l’évènement se prête à l’exercice : « Un saut en parachute, un saut dans la confiance ! Et si Dieu t’appelle ? »

Ce n’est pas la première fois qu’un évêque de la région saute en parachute. L’un de ses prédécesseurs, Mgr Georges Lagrange, évêque de Gap de 1988 à 2003, avait effectué un saut en parachute en 1997 en tandem avec le champion haut-alpin Luc Alphand. Il voulait alors motiver les jeunes de son diocèse à participer aux JMJ de Paris avec le pape Jean Paul II :

Avec le succès de la mobilisation géante qui s’en était suivie, il y a de quoi booster la confiance de Mgr Xavier Malle pour son grand saut 22 ans après. Cette nouvelle mission d’encouragement fait également suite à l’inauguration de la chapelle dédiée aux vocations, au cœur du célèbre sanctuaire marial Notre-Dame du Laus, en octobre 2018.