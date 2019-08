Le souverain pontife bénit un bateau-hôpital baptisé à son nom

View this post on Instagram

EN: It is with great satisfaction that I join you in this moment of joy and gratitude to God for the inauguration of the Pope Francis Hospital Boat, which will carry the Word of God and offer access to better healthcare for people in need, especially indigenous and riverine peoples, who live along a 1,000 kilometer stretch of the Amazon River. PT: É com grande satisfação que me uno a vocês neste momento de alegria e ação de graças a Deus pela inauguração do Barco Hospital Papa Francisco que levará a Palavra de Deus e oferecerá acesso a uma saúde melhor para as populações mais carentes, sobretudo os povos indígenas e ribeirinhos, que vivem ao longo de uma extensão de 1.000 quilômetros do Rio Amazonas. ES: Con gran satisfacción me uno a ustedes en este momento de alegría y agradecimiento a Dios por la inauguración del Barco Hospital Papa Francisco que tomará la Palabra de Dios y ofrecerá acceso a una mejor salud para las poblaciones más necesitadas, especialmente los pueblos indígenas y ribereños, que viven a lo largo de un tramo de 1.000 kilómetros en el río Amazonas . FR: C'est avec une grande satisfaction que je m'unis à vous en ce moment de joie et d'action de grâces, pour l'inauguration du bateau-hôpital qui apportera la Parole de Dieu et offrira un accès à une santé meilleure pour les populations les plus dans le besoin, surtout les peuples indigènes et "ribeirinhos" qui vivent le long du fleuve Amazone sur une distance de 1000 kilomètres. IT: È con grande soddisfazione che mi unisco a voi in questo momento di gioia e di gratitudine a Dio per l’inaugurazione della Nave Ospedale Papa Francesco, che porterà la Parola di Dio e offrirà accesso a una salute migliore alle popolazioni più bisognose, specialmente le popolazioni indigene e fluviali che vivono lungo un tratto del Rio delle Amazzoni per 1.000 chilometri. #SinodoAmazonico