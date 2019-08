Les secrets de Saint-Pierre : La sphère de bronze de la coupole

Vous êtes-vous déjà demandé ce que contenait la boule dorée posée sur la coupole de Michel-Ange et sous l’immense croix de la basilique Saint-Pierre ? Placée là après l’achèvement de la coupole en 1590, réalisée par le sculpteur et architecte Giacomo Della Porta, auteur également de la façade de l’imposante basilique, cette sphère renferme un secret.

Elle paraît minuscule depuis la place Saint-Pierre, mais la sphère dorée nichée au sommet de la coupole de la basilique Saint-Pierre est en réalité énorme. À tel point qu’elle contiendrait en fait une pièce, pouvant accueillir environ une douzaine de personnes.

À la veille de l’an 2000, d’importants travaux de nettoyage ont permis de découvrir — en réalité l’information s’était perdue au cours des siècles — que la sphère en bronze était plaqué or. Sa réalisation datant de 1593 est signée de Giacomo Della Porta et de son fils Paolo.

Antoine Mekary | ALETEIA

Bruno Bartoloni, un des tous premiers journalistes vaticanistes, est aussi sans doute l’un des derniers à l’avoir visitée. Selon l’Italien, bien introduit dans les milieux du Vatican, on y pénètre depuis la Loggia del Lanternino par une échelle en fer qui permet d’accéder à une ouverture d’à peine 80 cm.

L’écrivain Charles de Lorbac, raconta quant à lui qu’un touriste allemand un peu corpulent y resta coincé pendant plusieurs heures, le corps à l’intérieur de la sphère, les jambes sur l’échelle.

Un lieu prisé par les rois

L’intérieur de la sphère fait deux mètres de diamètre et de fins interstices, chacun à un point cardinal, permettent d’admirer le panorama. Sans doute l’un des plus époustouflants de la capitale italienne, puisque l’on peut jouir d’une vue à 140 mètres du sol.

Le lieu était très prisé des têtes couronnées de passage au Vatican. Ainsi le pape Grégoire XVI y a offert un rafraîchissement au tsar Nicolas Ier en 1845. Le dernier roi à l’avoir visitée a été Alphonse XIII d’Espagne et le dernier pape Pie IX un an après son élection en 1847 à la veille de la fête de saint Pierre, à l’occasion d’un pique-nique organisé avec des prélats et des courtisans sur le toit de la basilique.

Autre curiosité, au début du XIXe, un paratonnerre a été installé. Il a été restauré lui aussi dans les années 2000 pour améliorer ses performances tant les décharges électriques sont puissantes à cette altitude.