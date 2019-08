Vous pouvez désormais visiter la maison natale du pape Jean Paul Ier

Lire aussi : Le pape Jean Paul Ier bientôt vénérable ?

Inhabitée depuis la mort en 2008 de son dernier propriétaire Edoardo Luciani, le frère du « pape au sourire », cette maison modeste de paysans a été rachetée en juin dernier par le diocèse de Vittorio Veneto. Elle est ouverte au public depuis le début du mois d’août. Comme l’explique Loris Serafini, directeur du musée Albino Luciani de Canale d’Agordo contacté par Vatican News , les visiteurs peuvent découvrir l’unique pièce de la maison chauffée dans laquelle a vu le jour Albino Luciani ainsi que l’atelier de menuiserie de son père, la cuisine et les écuries. D’après Loris Serafini la famille a attendu « le moment opportun en gardant la maison disponible pour un éventuel rachat par une institution ecclésiale ». Un événement d’autant plus fort que Jean Paul Iest engagé sur la voie de la béatification

C’est dans cette demeure que le petit Albino a donc passé ses premières années, entouré de son frère Edoardo (1917-2008) et de sa sœur Antonia (1920-2009). En 1915, les parents avaient également accueilli un petit Tranquillo Federico, mort à l’âge d’un an. Le père du futur pape, Giovanni Luciani, était travailleur saisonnier et maçon. Sa mère, Bortola Tancon travaillait comme cuisinière à l’hospice Saints-Jean-et-Paul de Venise. Croyante fervente, cette dernière a vu rapidement la vocation précoce de son fils et l’a encouragé à partir pour le petit séminaire de Feltre à l’âge de 11 ans dans le diocèse de Vittorio Veneto.

Très lié à son frère, le futur pape retournait régulièrement dans sa maison natale pour lui rendre visite. Selon Loris Serafini, Jean Paul Ier a d’ailleurs « renoncé à la part de la maison qui lui revenait en sa faveur afin de l’aider financièrement ». Successeur du « pape au sourire » — dont le pontificat de 33 jours a été le plus bref de l’histoire de l’Église (élu le 26 août 1978, il meurt le 28 septembre 1978) — Jean Paul II s’est rendu plusieurs fois dans le village de Canale d’Agordo. Il y a effectué sa première visite pastorale en Italie puis y est ensuite retourné à titre privé plusieurs fois pendant ses vacances d’été passées dans la région.

