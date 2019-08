Neuf façons de célébrer le Cœur Immaculé de Marie durant ce mois d’août

Dans la tradition catholique, chacun des douze mois de l’année comporte une signification particulière avec une dévotion qui lui est associée. Le mois d’août est ainsi dédié au Cœur Immaculé de Marie . Voici neuf propositions pour permettre à chacun de rapprocher sa vie du Cœur Immaculé de Marie.

Voici une dévotion que vous pourrez prolonger même après le mois d’août. Le revers de la médaille miraculeuse représente le Cœur Immaculé de Marie transpercé par un glaive. Si vous n’avez pas encore de médaille miraculeuse, c’est l’occasion de vous en procurer une et de la faire bénir. Vous pouvez même en offrir une à un membre de votre famille ou à un ami. Portez-la en signe de dévotion et en témoignage de la grande force qu’elle représente.

Vous pouvez choisir une image ou une statue représentant le Cœur Immaculé de Marie et la placer au centre de votre maison, sur une table ou sur votre cheminée par exemple. Demandez à vos enfants de vous aider à cueillir des fleurs pour votre petit autel domestique. Vous pouvez leur demander de choisir en particulier des fleurs rouges ou roses afin qu’elles vous rappellent la beauté du Cœur de Marie.

Pliez en deux une feuille de papier afin d’en faire une petite carte. Sur la première page demandez à vos enfants de dessiner un cœur, puis entourez ce cœur des petites roses. Enfin, dessinez le glaive transperçant le Cœur de Marie. Si vos enfants sont trop petits pour bien dessiner, vous pouvez dessiner le cœur vous-même et demander à vos enfants de le colorier. Vous pourrez ensuite vous procurer des petits autocollants en forme de cœur ou coller des pétales de rose autour du Cœur Immaculé. Aidez vos enfants à rédiger un message d’amour à l’intérieur de la carte pour leurs grands-parents ou pour un proche à qui vous souhaitez envoyer un témoignage de votre amour.

Cette dévotion est aussi appelée « Acte de réparation au Cœur Immaculé de la très Sainte Vierge Marie ». Elle a été demandée par la Vierge Marie à Fatima.

Célébrez le Cœur Immaculé de Marie en priant la prière du matin de Fatima durant ce mois d’août. Elle se conclut ainsi :

Ce merveilleux passage de saint Luc (Lc 2,35) nous rappelle le glaive qui viendra transpercer le Cœur de Marie. Consacrez du temps à lire ce passage, à le méditer et à le prier en le contemplant. La prophétie de Siméon est aussi la première des douleurs de Marie.

Voici les prières pour ce chapelet qui vous aide à méditer sur les sept douleurs de la Vierge Marie.

Bloquez dès à présent dans votre agenda le 15 août afin d’assister à la messe pour la fête de l’Assomption. Afin d’honorer le Cœur Immaculé de Marie, vous pourrez également assister à la messe le 22 août pour la fête de Marie Reine. Et pourquoi ne pas prendre quelques minutes après la messe pour allumer un cierge auprès de l’autel de la Vierge afin de lui confier toutes vos intentions.

Ce mois d’août est un moment idéal pour démarrer une consécration au Cœur Immaculé de Marie. Vous pourrez le faire avec cette prière ou avec cet acte de consécration solennel à Marie de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort :

Je vous choisis, aujourd’hui

ô Marie,

en présence de toute la cour céleste,

pour ma Mère et ma Reine.

Je vous livre et consacre,

en toute soumission et amour,

mon corps et mon âme,

mes biens intérieurs et extérieurs,

et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures,

vous laissant un entier et plein droit

de disposer de moi,

et de tout ce qui m’appartient,

sans exception,

selon votre bon plaisir,

à la plus grande Gloire de Dieu,

dans le temps et l’éternité.

Ainsi soit-il