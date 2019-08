Ce bébé n’a vécu qu’une heure mais a changé d’innombrables vies

Elle a laissé « une marque permanente »

Regina et Erik ont eu huit enfants et attendaient leur neuvième. Leur maison était pleine d’excitation, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Lors de la consultation du quatrième mois de grossesse, ils découvrent que leur fille est atteinte de spina bifida et de trisomie 18. Pour Regina et Erik, la seule option, c’est la vie, peu importe la façon dont elle se présente. Ils cherchent alors un endroit où le bébé pourra être reçu de la meilleure façon possible et choisissent le programme de soins néonatal de New York. « À partir de ce moment-là, tout a changé », affirme Regina. « Même si nous étions conscients de tous les problèmes, nous étions en paix car nous savions qu’elle allait être accueillie, prise en charge et aimée ».

Caeli est née le 18 juin 2014 et même si elle a vécu moins d’une heure, l’amour de ses parents et de ses frères et sœurs l’a entourée à chaque instant de sa courte vie. « Nous avons chanté et chacun de nous a pu la tenir dans ses bras », confie Erik. « D’une certaine manière, ce fut un moment joyeux ». En moins de 60 minutes, Caeli a laissé une marque permanente dans la vie de sa famille et des personnes qui ont assisté à ses funérailles. « Dieu ne fait aucune distinction entre une vie longue et une vie courte », confie Regina. « La vie de Caeli était très courte, mais c’était une vie complète ».

