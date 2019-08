Vidéo : La vie chrétienne, ce n’est pas la perfection, mais ouvrir son cœur à Dieu

On pense parfois que l’on pourra se tourner vers Dieu quand on en sera digne, une fois que l’on sera devenu meilleur et que l’on aura produit des résultats. Or, nous explique le Pape, pour lui, reconnaître ses faiblesses n’est pas « une disgrâce de la vie humaine « . Dieu « n’est pas attiré par notre bonté ». Ce qui l’intéresse, c’est ce que nous sommes, qui que nous soyons.