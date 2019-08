Le pape François aux scouts : « L’Évangile est la vraie boussole de la vie »

© Olivier NAVES / AGSE Lors de la rencontre avec les Guides et Scouts d'Europe à l'issue de l'Euromoot, le 4 août 2019, le pape François arbore lui-même un foulard scout.

Après avoir sillonné les routes d’Italie pendant une semaine à la suite de grands saints tels que saints Cyrille et Méthode ou saint Benoît de Nursie , 5.000 guides et scouts d’Europe ont rencontré le Pape au cours d’une audience privée dans la salle Paul VI. Parmi eux, plus de 800 Français. S’adressant à eux, le pontife argentin les a invités à s’appuyer sur l’Évangile qui « est la vraie boussole pour la route de la vie », usant également de l’image de la carte de route. Citant « Donnez et il vous sera donné », de l’Évangile de saint Luc ( Lc 6, 38 ), il a ensuite développé la notion de don. « Donnez. Aujourd’hui, on pense toujours en avoir. Les personnes ont plus l’habitude de rattraper plutôt que d’ouvrir les mains », a-t-il lancé en joignant le geste à la parole.

« Il y a plusieurs personnes qui ont le seul but de posséder des choses mais ne sont jamais satisfaites parce que lorsqu’elles ont quelque chose, elles en veulent une autre, et encore une autre, et ainsi de suite, sans fin ». Une soif inextinguible. Ce désir de posséder, a-t-il averti, risque de faire disparaître l’identité de la personne. « Il y a des jeunes aujourd’hui qui sont des photocopies, ils ont perdu leur originalité » a-t-il lancé en reprenant une image de Carlos Acutis.

La Création : le « réseau social de Dieu »

« S’il vous plaît, ne laissez pas la vie sur une étagère, ne vous contentez pas de la regarder juste à la télévision. Ne croyez pas que ce sera la prochaine appli à charger qui vous rendra heureux. Les rêves les plus beaux, on les conquiert avec l’espérance », a-t-il poursuivi, expliquant que Dieu désirait le bonheur de chacun de ses enfants. « Jésus, il ne fait pas juste un coup de maquillage. Il fait quelque chose à l’intérieur, il te rend beau à l’intérieur ». Une beauté véritable dénuée d’artifice qui est aussi l’âme du scoutisme.

Le souverain pontife a également abordé la question de la fraternité et celle de la préservation de la nature qui sont des thèmes chers au scoutisme. Le successeur de Pierre a invité les jeunes présents à prendre soin de la Création. « La nature n’a pas de frontière, elle est de tous et pour tous. […] C’est un livre ouvert qui nous donne un enseignement précieux », a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’elle était faite « pour nous lier avec Dieu et entre nous ». « C’est le social media de Dieu », a-t-il indiqué avec un large sourire.

