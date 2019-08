Fusillades aux États-Unis : « Nous devons prier et agir pour y mettre un terme »

Lire aussi : Fusillade au Texas : un couple pardonne à celui qui a décimé sa famille

C’est un nouveau drame qui vient endeuiller la société américaine. À El Paso (Texas), tout près de la frontière mexicaine, un homme seul armé d’un fusil d’assaut a ouvert le feu samedi 3 août au matin dans les rayons et sur le parking d’un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique, tuant 20 personnes et faisant 26 blessés. Il s’est rendu et a été placé en garde à vue. « Nous avons un manifeste de cet individu qui indique, dans une certaine mesure, un lien possible avec un crime de haine », a indiqué le chef de la police d’El Paso, Greg Allen. Treize heures plus tard à Dayton (Ohio), dans le nord-est du pays, un homme a également tiré dans un quartier du centre-ville, faisant neuf morts et 27 blessés. Le suspect a été tué moins d’une minute après avoir ouvert le feu par des policiers qui étaient en patrouille dans les environs.

Les réactions se sont multipliées après ces deux drames. Dimanche 4 août, au terme de la prière de l’Angélus, le Pape a évoqué les trois fusillades meurtrières qui ont eu lieu aux États-Unis en l’espace d’une semaine. « Je suis spirituellement proche des victimes des épisodes de violence qui, ces derniers jours, ont ensanglanté le Texas, la Californie et l’Ohio, aux États-Unis, frappant des personnes sans défense », a-t-il déclaré avant d’inviter les fidèles présents sur la place Saint-Pierre à se recueillir en silence quelques instants et à réciter un Ave Maria pour « tous ceux qui ont perdu la vie, pour les blessés et leurs familles ».

« Les choses doivent changer »

Les évêques américains ont quant à eux dénoncé « un fléau de violences » et rappelé, une fois encore, que « les choses doivent changer ». « Nous appelons à une législation efficace qui traite les raisons expliquant pourquoi ces incidents inimaginables et répétés de violence meurtrière par arme à feu continuent de se produire dans nos communautés », a souligné la conférence des évêques américains (USCCB). « En tant que croyants nous continuons à prier pour les victimes et pour que les communautés touchées trouvent l’apaisement. Mais agir est également nécessaire pour mettre un terme à ces actes odieux ». Le diocèse mexicain de Las Cruces, voisin de celui d’El Paso, prie pour les victimes de ces tragédies et pour que la « violence qui anime notre société cesse enfin ».

Our prayers are with our neighboring city of El Paso, TX and everyone AFFECTED BY the active shooter situation near Cielo Vista and Walmart. We ask our Las Cruces community to unite in prayer at this difficult time. — Las Cruces Diocese (@ROMDIOLC) August 3, 2019

Ces nouvelles tueries de masse portent à 250 le nombre de fusillades mortelles aux États-Unis depuis le début de l’année. D’après le site Gun Violence Archive, ces dernières ont fait plus de 270 morts et plus de 1.030 blessés.