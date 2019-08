Cette prière de Padre Pio peut vous aider dans un combat contre la dépression

Lire aussi : Les conseils des grands saints pour retrouver la joie de vivre

La dépression fait des ravages. Les personnes qui sont touchées par ce mal éprouvent généralement un sentiment d’ anxiété et de désespoir, doutent d’elles-mêmes et perdent le goût de vivre. Dans les moments de tristesse et de solitude, pourquoi ne pas faire sienne la courte prière que récitait Padre Pio après la communion ? Elle se résume à ce cri essentiel : « Reste avec moi, Seigneur ».