Allemagne : dans ce parc d’attractions on peut s’arrêter prier à la chapelle

Au milieu des manèges et des montagnes russes à propulsion, il bénit, baptiste, marie. Andreas Wilhem, diacre, est aumônier à Europa-Park. Ce parc de loisirs de 145 hectares au total, situé à Rust (sud-est de l’Allemagne) a accueilli quelque 5,7 millions de visiteurs en 2018. Dédié aux différents pays d’Europe, il ne se contente pas d’offrir luxe, bruit et volupté à ses visiteurs mais fait également des propositions spirituelles. Dans ce parc, il existe en effet deux lieux de culte, l’un catholique, l’autre protestant, gérés par deux aumôniers.

Et c’est d’une autre envergure que les chapelles de Las Vegas conçues pour des « mariages spécial Instagram ». À Europa-Park, on célèbre chaque année 60 mariages et quasiment autant de baptêmes. Un souhait de la famille Mack qui a fondé le parc et qui tient à faire bénir chaque manège depuis les débuts de l’aventure.

Une mission pastorale

Âgé de 62 ans, Andreas Wilhelm a la responsabilité de la chapelle Saint-Jacques. Pour lui, cette tâche est loin d’être anodine : « La religion catholique veut s’intégrer dans la vie quotidienne des fidèles, même en vacances », explique-t-il. Il voit cela comme une véritable mission pastorale qu’il exerce également auprès des 3.600 employés du parc.

Europa-Park n’est pas le seul endroit ou les estivants peuvent être accompagnés sur le plan spirituel. Ainsi, le père Thomas Ziegler, prêtre du diocèse de Strasbourg, a sillonné les océans pendant plusieurs années, aumônier autoproclamé sur des bateaux de croisière. Il raconte cette expérience pastorale extraordinaire dans son livre Bateaux de l’éphémère, un curé à bord. Décidément, Dieu est partout, y compris dans ces temples de la consommation.

