Quand la messe s’invite à la fête foraine

Ne vous pincez pas, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien sur un manège d’auto-tamponneuses. Et pendant que ces dernières étaient à l’arrêt, l’abbé Jean-Marie Telle a célébré une messe sur la piste au repos dimanche 28 juillet 2019 à Landrecies (Nord), devant une assemblée d’une centaine de personnes où se mêlaient paroissiens et forains. Cette tradition perdure depuis plusieurs années. Pour le curé, elle permet de rester « proche de la vie des gens en sortant des murs de l’église ». Et il faut le reconnaître, louer Dieu à la lumière des ampoules multicolores, cela a son charme. Reste à savoir s’il émanait des effluves de barbe à papa.