Notre-Dame : non, il n’y aura pas de cathédrale éphémère sur le parvis

Aux nombreux médias qui nous contactent : ni Mgr Chauvet, recteur de NDP, ni le diocèse n’ont été contactés pour ce projet. Comme annoncé depuis près de 3 mois, un sanctuaire mariale de petite taille (qqs m2) sera installé dès autorisation préfectorale.https://t.co/jsr9igm1Ri — Karine Dalle (@KarineDalle) August 1, 2019

Non, vous ne verrez pas de cathédrales éphémères aux allures futuristes sur le parvis de Notre-Dame. Depuis plusieurs mois, les architectes du monde entier communiquent volontiers sur des projets où ils imaginent une cathédrale qui viendrait pallier la fermeture de Notre-Dame depuis l’incendie du 15 avril dernier. En juin dernier, le cabinet d’architecte français, dirigé par Armel Joly , catholique, proposait une cathédrale tout en bois respectueuse de l’environnement. Dernier projet en date : une cathédrale de bois et de plastique longue de 75 mètres imaginée par le cabinet d’architecte américain Gensler. Un projet présenté à grands renforts de communication. Et pourtant. Le diocèse n’a Paris n’a jamais validé aucun projet en ce sens. Une information confirmée hier par la directrice de communication du diocèse, Karine Dalle, sur son compte Twitter.

Quelques semaines après l’incendie, le recteur de Notre-Dame, Mgr Chauvet, avait bien évoqué l’idée d’un lieu éphémère, peut-être une cathédrale en bois, afin de continuer à accueillir les pèlerins et les touristes. Finalement l’idée n’a pas été retenue en raison du manque de place sur le parvis. Le recteur a cependant annoncé, en juillet dernier, la création d’un « sanctuaire marial » qui abriterait une copie de la Vierge au pilier, miraculeusement sauvée de l’incendie. L’objectif de ce sanctuaire est bien « que l’on puisse habiter le parvis et que les gens se rendent compte que Marie est là et qu’elle sort pour accueillir les gens », avait-il indiqué. Si l’on ne connait pas encore la forme qu’il prendra, Karine Dalle, directrice de la communication au diocèse de Paris, a indiqué qu’il serait de « petite taille » et installé dès autorisation préfectorale.

En images : dans les coulisses de la première messe de Notre-Dame après l'incendie