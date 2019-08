Pour le 15 août, unissez vos prières à celles des pèlerins de Lourdes

À près de 70 ans, et malgré une vie marquée par la maladie, Claudie Gratient est toujours très active. Engagée auprès des malades, elle propose à l’occasion du 15 août une neuvaine aux personnes malades souhaitant s’unir spirituellement aux pèlerins se rendant à Lourdes . Cet engagement n’est pas venu tout de suite. Après sa retraite (son dernier emploi consistait à accompagner la scolarité de futurs professeurs), elle a d’abord cherché un rythme : « je n’aime pas aller jouer aux cartes, dans des petites réunions où on dit du mal des autres. J’ai essayé, mais ça ne marche pas ».

Peu à peu, naturellement, Claudie s’est dirigée vers le bénévolat. Et tout d’abord auprès des malades, car elle se sentait proche de leurs épreuves. Ses visites quotidiennes auprès de personnes malades l’ont ouverte aux souffrances des autres. C’est ancrée dans cette expérience qu’elle a voulu partager sa foi : « J’adore prier, mes parents m’ont toujours éduqué de cette façon-là. Mon arrière-arrière-grand-mère se promenait toujours avec un chapelet pour prier partout, ma grand-mère était très pieuse, ma mère et ma sœur ont été toutes les deux catéchistes. »

Les souffrances des malades

Pourtant, les visites aux malades n’est pas toujours le lieu de parler de sa foi : « certaines personnes ne le souhaitent pas, je fais très attention à respecter leur volonté. Simplement leur tenir la main parfois, ça leur fait du bien. De temps en temps je fais leurs courses. Les gens en ont besoin, il y a beaucoup de solitude… C’est important de prendre des nouvelles, surtout auprès de personnes qui n’ont pas d’enfants, de famille proche. »

Spirituellement, Claudie partage beaucoup sur Hozana : « je suis très attachée à ça, car je vois trop de souffrances autour de moi. Lorsque je vais dans des EHPAD, que je vois des personnes qui ne peuvent plus parler, voire qui sont clouées au lit… Tout ça me touche. Et certaines personnes me racontent leur souffrance, je reçois parfois des messages ahurissants. » Sensible aux souffrances des malades, et rêvant de retourner à Lourdes une dernière fois, Claudie propose à ceux qui le souhaitent de s’unir spirituellement au pèlerinage national du 15 août.