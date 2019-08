Cette église est comme suspendue dans les airs

Shutterstock Le sanctuaire de la Vierge de la Couronne.

La plupart des touristes qui viennent en Vénétie, dans le Nord de l’Italie, se rendent généralement à Vérone pour admirer le célèbre balcon de Roméo et Juliette de Shakespeare. Mais peu savent qu’à quelques kilomètres de là se trouve l’une des églises les plus uniques d’Europe : le sanctuaire de la Vierge de la Couronne, construit en 1530 dans une paroi rocheuse du mont Baldo. Accroché à la falaise, au-dessus du lac de Garde, le sanctuaire, véritable lieu de silence et de prière, est comme suspendu entre ciel et terre, niché au cœur des rochers.

Les origines de l’église du mont Baldo remontent au XIVe siècle, époque où des ermites ont commencé à se retirer dans des grottes naturelles pour prier loin de l’agitation du monde. Selon la tradition, la statue de la Vierge de la Couronne, vénérée sur le site, aurait été miraculeusement transportée au XVIe siècle par une intervention divine depuis l’île de Rhodes, envahie par l’armée musulmane de Soliman II. En 1530, on commence à construire un petit sanctuaire. Pendant longtemps, seuls les pèlerins les plus aventureux osèrent escalader la falaise et ses chemins abrupts pour atteindre le sommet. Puis, au fil des siècles, le sanctuaire commence à être mieux aménagé afin de le rendre plus accessible. Un pont en bois est élevé au dessus de la rivière pour éviter aux pèlerins de traverser puis deux grands escaliers sont aménagés dans la roche afin d’éviter les sentiers rocheux difficiles.

© xbrchx - Shutterstock Les pèlerins peuvent accéder au sanctuaire grâce à un grand escalier aménagé dans la roche.

Au début du XVIIe siècle, le sanctuaire est agrandi en raison de l’affluence de plus en plus importante des pèlerins. Si le site a survécu aux deux guerres mondiales, il a cependant subi les usures du temps. En 1974, Mgr Giuseppe Carraro, l’évêque local, ordonne donc la rénovation de l’église. Celle-ci est démolie puis rebâtie en 1978 avant d’être élevée au rang de basilique mineure. En 1988, le pape Jean Paul II se rend sur le site qui vient tout juste d’être achevé. Une visite qui marquera à tout jamais les habitants de la région. Ce jour-là, le Saint-Père invite tous les fidèles à prier ensemble la Vierge de la Couronne.

