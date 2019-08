Abby Forbes, nouvel espoir du tennis féminin, portée par sa foi

Un livre de prières dans son sac de sport

Sera-t-elle la prochaine Serena Williams ? À 18 ans, Abigail Forbes, « Abby », a brillé à Wimbledon le 14 juillet dernier en gagnant le double femmes en catégorie junior avec sa partenaire Savannah Broadus. Un premier grand trophée pour cette Américaine qui a la foi chevillée au corps. Aussi à l’aise sur un banc d’église que sur un court de tennis, la jeune femme n’en fait pas mystère.

Dans une interview accordée à Crux Now, elle explique à quel point la prière l’a accompagnée au cours du prestigieux tournoi. Elle avait emporté avec elle Un moment avec Jésus, un livre de méditations quotidiennes offert par Joan Monti, sa marraine de confirmation, une infirmière à la retraite de 80 ans. Le livre l’a accompagnée chaque jour sur les courts, d’abord à Roland Garros, puis à Wimbledon. Une manière pour la championne de rester connectée à sa foi tout en maniant la raquette.

Née dans une famille catholique et baptisée enfant, la jeune athlète a choisi l’an passé de mettre Dieu au centre de sa vie et elle a reçu le sacrement de confirmation. Et si elle rencontre des épreuves, comme la leucémie de Luke, l’un de ses deux frères par ailleurs porteur d’autisme, sa confiance en Dieu l’aide dans ces combats, qu’ils soient sportifs ou familiaux. Entre set et foi, aujourd’hui, la balle est dans son camp.

En images : Quatre joueurs de tennis portés par leur foi