Un incendie ravage un sanctuaire historique du Texas

Au Texas (États-Unis), l’Église de la Visitation a été complètement détruite par un terrible incendie lundi 29 juillet. Construite en 1895, cette église en bois était considérée comme l’une des plus importantes de ce type dans l’ouest du Mississipi. Le bâtiment contenait une vingtaine de vitraux importés de Westphalie, apportés par des colons allemands dans les années 1800. Selon le média d’informations KWTX , les paroissiens ont néanmoins pu se rendre dans le bâtiment et sauver le tabernacle, ainsi que le Saint-Sacrement, avant que l’incendie ne devienne trop intense. La paroisse comptait plus de 500 paroissiens. Si la perte est immense, aucune perte humaine, ni aucun blessé, ne sont à déplorer.

« Un endroit qui compte beaucoup »

Le diocèse a indiqué que la cause de l’incendie n’était pas encore déterminée. « Je suis attristé pour les habitants de Westphalie qui ont subi cette terrible perte », a lancé Mgr Joe Stephen Vásquez, évêque du diocèse d’Austin, qui n’a pas manqué de remercier les pompiers et tous ceux qui avaient contribué à éteindre le feu.

De plus, tout en invitant à la prière, il s’est engagé à reconstruire l’église. « Je pense que oui, nous devons la reconstruire. Ce lieu porte de telles traditions que nous ne pouvons pas l’abandonner. Il s’agit d’un endroit qui compte beaucoup pour les gens. Ils ont fait baptiser leurs enfants ici, ils se sont mariés ici, ils ont célébré les sacrements ici, ils ont été enterrés ici. Il y a un grand amour et une grande tradition autour de cette église ».

