L’Éthiopie plante plus de 350 millions d’arbres en un jour

En moins de 24 heures, le 29 juillet dernier, l’Éthiopie aurait planté plus de 353 millions d’arbres, a annoncé le gouvernement fédéral. Jusqu’à présent le record était détenu par l’Inde qui avait planté 60 millions d’arbres en une journée en 2017. Le Premier ministre, Abiy Ahmed, s’est félicité sur Twitter d’avoir dépassé l’objectif initialement prévu de 200 millions d’arbres.

Au-delà du côté événementiel, cette opération s’inscrit dans un plan plus large de reboisement baptisé « Héritage vert » lancé par le gouvernement en mai dernier. L’objectif est de planter 4 milliards d’arbres avant la fin du mois de septembre afin de lutter contre le réchauffement climatique et la déforestation. Si 2,6 millions d’arbres ont déjà été replantés en Éthiopie ces dernières années, la couverture forestière du pays a néanmoins chuté de 34% à 4% en un siècle, rappelle l’ONU.

Une telle initiative fait également écho à ce qu’on peut lire dans l’encyclique Laudato Si’ du pape François. « Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie », explique ainsi le souverain pontife. « L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique et de papier, […] planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. »

