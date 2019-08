Le Pape en visite à Rome chez son ancienne cuisinière

Dimanche après-midi, le Pape a effectué une visite surprise à la maison provinciale des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul située à Rome, comme le montrent les photos publiées sur la page Facebook de la famille vincentienne. Il venait rendre visite à la sœur Maria Mucci qui a servi durant des années à la Maison Sainte-Marthe , la résidence du Pape.

La sœur de 74 ans est accueillie en convalescence dans l’infirmerie de la maison provinciale où elle se remet d’une intervention chirurgicale qui a eu lieu en octobre dernier. Reconnue comme « pilier » de la maison Sainte-Marthe, la sœur y a passé de nombreuses années. D’après celles qui l’entourent, elle s’occupait ces derniers temps de cuisiner de bons légumes pour le Pape ! Mais c’est surtout sa présence joyeuse et sa prière intense qui ont le plus marqué les nombreux visiteurs qu’elle croisait dans son activité, au service des autres. C’est d’ailleurs par une plaisanterie qu’elle a conclu cette visite surprise: « Regardez ! Ma maladie a fait le bonheur de toutes mes sœurs de la maison Regina Mundi qui ont pu rencontrer le Pape ».

Au terme de sa visite, le Pape a béni les sœurs, les employés et les hôtes de la maison. Il a pu également contempler une relique de saint Jean Paul II, un maillot de corps taché de sang, qu’il portait lors de l’attentat du 13 mai 1981, et qui avait été donné aux sœurs lors du Jubilé de l’an 2000.

15.000 filles de la Charité dans le monde

Les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul sont une société de vie apostolique de droit pontifical, et constituent le plus grand groupe de religieuses au monde, avec plus de 15 000 sœurs recensées en 2016. Elles sont notamment présentes dans le monde de la santé et l’enseignement. Fondées en 1633 par saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac, il s’agit de la première communauté religieuse féminine à ne pas être soumise à la règle de la clôture. Et pour rappel, c’est dans la chapelle de leur Maison-Mère, rue du Bac à Paris, qu’ont eu lieu les apparitions de la Vierge à sainte Catherine Labouré et que fut révélée la médaille miraculeuse en 1830.