Des responsables du Saint-Siège attendus à Medjugorje

2 millions de visiteurs chaque année

Une présence remarquable. Plusieurs hauts responsables du Vatican vont prendre part à un festival de jeunes qui s’ouvre ce jeudi 1août à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, doit ainsi présider le 5 août la messe de clôture du festival. Personnalité forte du Vatican, Mgr Rino Fisichella est également membre de nombreuses congrégations et conseils pontificaux, dont la Congrégation pour la cause des saints . Il devrait également animer quelques catéchèses tout au long du rassemblement. Il s’agit de la première « visite officielle » d’une personne ayant de grandes responsabilités au Vatican. Cet événement sera ouvert le 1août par Mgr Angelo De Donatis, vicaire du Pape pour le diocèse de Rome, rapporte La Croix . Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, y est également attendu du 31 juillet au dimanche 4 août, a confirmé son diocèse.

Chaque année, plus de deux millions de visiteurs se rendent dans ce sanctuaire marial. Sans pour autant authentifier les apparitions à Medjugorje, le pape François a disposé le 12 mai 2019 « qu’il soit possible d’y organiser des pèlerinages ». Une réflexion qui a été menée au regard du flux « considérable » de pèlerins du monde entier qui se rendent à Medjugorje depuis les années 1980, et des « abondants fruits de grâce qui en découlent ». Cette reconnaissance vise également à éviter que les pèlerinages ne créent de la « confusion ou de l’ambiguïté sous l’aspect doctrinal ».

Plus globalement, l’autorisation du Vatican d’y organiser des pèlerinages s’inscrit dans le prolongement de la nomination de Mgr Henryk Hoser, archevêque émérite de Varsovie-Pargue (Pologne), le 31 mai 2018. Le prélat avait été nommé visiteur apostolique ad nutum Sanctae Sedis et pour une durée indéterminée. Sa mission était alors « exclusivement pastorale » afin de veiller au soin pastoral des pèlerins, mais aussi à un « accompagnement stable et continu » des habitants.

